"بيونتك" تبدأ بناء مقر لإنتاج لقاحاتها في أفريقيا

وضعت شركة "بيونتك" الألمانية الدوائية في العاصمة الرواندية كيجالي، اليوم الخميس، حجر الأساس لبناء أول مقر في أفريقيا لإنتاج لقاحات تعتمد على الحمض النووي الريبوزي.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن من المنتظر أن تصل أول حاويات الإنتاج، التي يطلق عليها اسم "بيون تينر"، إلى الموقع نهاية العام الحالي، على أن يبدأ إنتاج اللقاحات بعد مضي ما يتراوح بين 12 إلى 18 شهرا على تركيب الحاويات.

من جانبه، قال أوجور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك" والمشارك في تأسيسها، إن "الهدف، الذي نسعى إليه بالمشاركة مع حكومات وهيئات إصدار التراخيص، هو إنتاج لقاحات هنا لأفريقيا بمساعدة كوادر فنية عالية التأهيل من أفريقيا".

يذكر أن "بيونتك" تعتزم أيضا بناء مقار إنتاجية أخرى في السنغال وجنوب أفريقيا.

وحسب ما أعلنته "بيونتك"، فإن كل اللقاحات التي ستنتج في هذه الشبكة، ستكون مخصصة لشعوب دول الاتحاد الأفريقي.

وذكرت الشركة أن اختيار اللقاحات، التي ستنتج، سيتحدد حسب احتياجات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن من الممكن إلى جانب لقاح كوفيد-19 أن تنتج لقاحات للملاريا والسل إذا نجح التطوير.

وأفادت تقديرات "بيونتك" بأن من الممكن في البداية إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة من لقاح "بيونتك-فايزر" المضاد لمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: د ب أ