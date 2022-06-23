جونسون يدافع عن خطة ترحيل مهاجرين إلى رواندا

دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، عن الاتفاق بشأن ترحيل مهاجرين من المملكة المتحدة إلى رواندا.

وصل رئيس الحكومة البريطانية، صباح اليوم، إلى العاصمة الرواندية كيغالي حيث من المقرر أن يشارك في قمة رؤساء حكومات دول الكومنولث الجمعة والسبت.

وقال جونسون، للصحافيين على هامش زيارته مدرسة "يجب أن يكون الناس منفتحين بشأن خطة (الإبعاد)، على المنتقدين أن يكونوا منفتحين بشأن البرنامج".

وأضاف "ما يجب أن يفهمه الناس ومنتقدو البرنامج... هو أن رواندا شهدت تحولا شاملا في العقدين الماضيين".

يحظى برنامج إبعاد طالبي اللجوء، الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى رواندا، بشعبية كبيرة بين الناخبين المحافظين، فيما دانته العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة، كما وصفته كنيسة إنجلترا بأنه "غير أخلاقي".

وبحسب الصحافة البريطانية، يعارض الأمير تشارلز أيضًا الخطة التي وصفها في محادثات خاصة بأنها "مروّعة".

وأكد بوريس جونسون أنه مستعد لتوضيح "مزايا" البرنامج لوريث التاج البريطاني الحاضر أيضًا في كيغالي للمشاركة في قمة دول الكومنولث ممثلا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية.

على غرار الأمير تشارلز الأربعاء، استقبل الرئيس الرواندي بول كاغامي رئيس الوزراء صباح الخميس.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، إن الزعيمين ناقشا خصوصا "شراكة المملكة المتحدة ورواندا بشأن الهجرة والتنمية الاقتصادية التي تتصدى لعصابات التهريب الخطرة وتقدم فرصة لبناء حياة جديدة في بلد آمن".

لم يرحل، حتى الآن، أي مهاجر بموجب هذا البرنامج بعد صدور قرار عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع إقلاع أول طائرة متجهة إلى كيغالي في الدقيقة الأخيرة في 14 يونيو الجاري.

واقترحت الحكومة البريطانية على البرلمان، أمس الأربعاء، مشروع قانون يسمح بتجاوز حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

المصدر: آ ف ب