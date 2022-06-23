مقتل 13 مدنياً خلال معارك في الكونغو الديمقراطية

أسفرت المعارك بين الجيش ومتمردي حركة "23 مارس" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً هذا الأسبوع، وفق ما نقل اليوم الخميس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن السلطات المحلية.

بين المدنيين الذين قتلوا، من 19 إلى 21 يونيو الجاري، أربعة أطفال في عدة مناطق في "روتشورو" بشمال منطقة كيفو، بحسب ما ذكر المكتب الأممي في تحديثه الأسبوعي.

وأضافت الأمم المتحدة أن "عدة قرى في روتشورو أخليت من سكانها تقريبًا، وبعضهم فر إلى أوغندا".

وحذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مجددا من أن "آلاف الأشخاص" تضرروا من الاشتباكات.

وصل ما لا يقل عن 17 ألف نازح منذ مارس الماضي إلى مركز منطقة "روتشورو" ومنطقة "كيوانجا" المجاورة حيث يتم إيواؤهم في مدارس وملاعب ومنازل عائلات محليّة، حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الذي أعرب عن أسفه لأن العمليات الإنسانية "يعرقلها تواصل العنف".

منذ مارس، أحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ما لا يقل عن 158 ألف نازح في روتشورو ونيراغونغو.





المصدر: آ ف ب