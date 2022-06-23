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موسكو تنفذ قرارها وتسدد ديونها بالروبل
مقر البنك المركزي الروسي (أرشيفية)
23 يونيو 2022 18:36

أعلنت وزارة المال الروسية الخميس أن روسيا سددت بالروبل مدفوعات الفائدة على ديونها بالدولار، بسبب العقوبات التي فرضت عليها منذ بداية هجومها على أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان "تسلمت مؤسسة الإيداع الوطني لتسوية سندات اليوروبوندز National Settlement Depository الأموال لدفع قسيمة" على السندات الخارجية للاتحاد الروسي المستحقة عامي 2027 و2047 بمبلغ إجمالي قدره 12,51 مليار روبل (ما يعادل 234,85 مليون دولار).
وتابعت "بذلك، تفي وزارة مال روسيا بكامل التزامات الاتحاد الروسي".
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تستند إلى نظام دفع جديد موقت دخل حيز التنفيذ بموجب مرسوم رئاسي نُشر في 22 يونيو 2022.
ووفق النظام الجديد، عندما يقترب موعد تسديد المدفوعات، تحوّل وزارة المالية بالروبل إلى مؤسسة الإيداع الوطني لتسوية سندات اليوروبوندز National Settlement Depository وهي هيئة روسية مركزية مسؤولة عن إيداع الأوراق المالية المتداولة في البلاد.
وتتولى الهيئة في ما بعد سداد المبالغ المستحقة للدائنين بالروبل بحسب سعر الصرف المحدّد من قبل البنك المركزي، من أجل "ضمان الحد الأقصى من معادلة المدفوعات". وإذا كان الدائنون من الروس، تُحوّل الأموال من خلال "تجاوز الوسطاء الأجانب".
لكن إذا كانت الأوراق المالية خارج روسيا، تُحوّل الأموال إلى حسابات خاصة بالروبل، في آلية مماثلة لتلك المستخدمة في مدفوعات الغاز.
وفي نهاية مايو، أعلنت روسيا أنها ستسدد دينها الخارجي بالروبل بعدما أصبحت عاجزة عن تسديدها بالدولار بسبب العقوبات المفروضة على موسكو، رغم السيولة المالية الكبيرة لديها.
لكن السداد بعملة أخرى غير تلك التي كان الدين مقومًا بها يعرض المدين للتخلف عن سداد ديونه.

المصدر: وكالات
روسيا
الروبل
الروبل الروسي
موسكو
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