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أنقرة ولندن تحذران من «تداعيات مدمرة» بشأن تصدير الحبوب
من موانئ أوكرانيا
23 يونيو 2022 18:24

حذر وزيرا خارجية بريطانيا ليز تروس، وتركيا مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، من "تداعيات مدمرة" إذا لم يتم التوصل لحل سريع لأزمة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت تروس في مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي تشاووش أوغلو بأنقرة: "أزمة الحبوب هذه عاجلة ويتعين حلها خلال الشهر المقبل، وإلا سنرى عواقب مدمرة".

وتأتي هذه التعليقات بعد ساعات من تقارير أفادت بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد يلتقي قريبا ممثلين عن روسيا وأوكرانيا في تركيا، في مسعى لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البلاد على البحر الأسود.

المصدر: وكالات
روسيا
بريطانيا
تركيا
أوكرانيا
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