الرئيس الصيني يفتتح «بريكس».. وبوتين يدعو لمواجهة الغرب

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج دول العالم، اليوم الأربعاء، إلى التغلب على الصعوبات عبر العمل المشترك، والسعي معاً نحو تعاون مربح للجميع.

جاء ذلك في كلمة شي، الافتراضية، خلال مراسم افتتاح منتدى أعمال بريكس، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال شي إنه يتم حالياً إعاقة بعض سلاسل الصناعة والإمداد الرئيسية «عن عمد وتتذبذب أسعار السلع عند مستويات عالية ويتزايد التضخم في جميع أنحاء العالم، ولا تزال الأسواق المالية الدولية متقلبة، ويستمر زخم التعافي الاقتصادي العالمي في التراجع».

وأضاف: «تشعر الشعوب بالقلق من سقوط الاقتصاد العالمي في مستنقع الأزمات. ففي هذه اللحظة الحاسمة، فقط من خلال التضامن والتعاون يمكننا التغلب على الأزمات الاقتصادية».

وقال شي إنه يتعين على الدول الكبرى المتقدمة أن تتبنى سياسات اقتصادية مسؤولة، ودعاها إلى تجنب انتشار الآثار السلبية لسياساتها ومنع حدوث صدمات شديدة للدول النامية.

من جهته، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) الى التعاون في مواجهة "الأفعال الأنانية" للدول الغربية، على خلفية العقوبات غير المسبوقة المفروضة على موسكو بسبب النزاع الاوكراني.

وقال بوتين خلال قمة افتراضية للمجموعة "عبر الاستناد فقط إلى تعاون صادق وذي فائدة متبادلة، يمكن أن نبحث عن مخارج للوضع المتأزم الذي يضرب الاقتصاد العالمي بسبب الأفعال الأنانية والمتهورة لبعض الدول"، في إشارة إلى تأثير العقوبات على الاقتصاد العالمي والذي يتجاوز في رأيه أخطار الحرب على أوكرانيا.