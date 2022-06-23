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تركيا وإسرائيل بدأتا العمل لإعادة السفراء
أوغلو يصافح لابيد في بداية لقائهما في أنقرة
23 يونيو 2022 17:51

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أن تركيا وإسرائيل بدأتا العمل على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد في أنقرة، قال جاويش أوغلو "سنواصل تبادل الزيارات الرفيعة المستوى على المدى القصير... بدأنا العمل على رفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفراء".
وأضاف أيضا أن البلدين على اتصال وثيق فيما يتعلق بالتهديدات التي تمس الإسرائيليين في تركيا.
وأوضح وزير الخارجية التركي أن أنقرة لن تسمح بوقوع هجمات إرهابية على أراضيها.
وقال لابيد "في الأسابيع القليلة الماضية، تم إنقاذ حياة إسرائيليين بفضل التعاون الأمني والدبلوماسي بين إسرائيل وتركيا".
وزار جاويش أوغلو إسرائيل الشهر الماضي للتشجيع على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي في أول زيارة من نوعها من مسؤول تركي كبير منذ 15 عاما.

المصدر: رويترز
تركيا
إسرائيل
السفراء
مولود جاويش أوغلو
يائير لابيد
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