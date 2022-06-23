الجيش المالي يوجه ضربات قوية إلى الإرهابيين

أعلن الجيش المالي، اليوم الخميس، شن ضربات جوية ضدّ إرهابيين مرتبطين بتنظيم القاعدة المتطرف، في وسط البلاد في أعقاب مجزرة راح ضحيّتها 132 مدنياً على الأقل.

وأشار الجيش، في بيان، إلى أنه نفّذ ضربات بين يومي الاثنين والأربعاء في محيط منطقتي "بانكاس" و"سيغي" قرب مواقع المجزرة، ولكن في مناطق أبعد أيضاً في "دجيني" و"تنينكو".

وأضاف البيان أنّ "هذه الإجراءات جاءت نتيجة جهود البحث والمعلومات الاستخباراتية الواضحة عن منفّذي الهجمات ضدّ المدنيين في 18 يونيو".

ولم يقدّم الجيش أيّ حصيلة لهذه العمليات.

شهدت مالي، الأيام الماضية، واحدة من أسوأ المذابح المدنية، وهي أيضاً الأحدث في سلسلة متواصلة من المذابح عبر منطقة الساحل الأفريقي.

وبحسب الحكومة، قُتل 132 مدنياً في "ديالاساغو" ومنطقتين محيطتين على بعد بضع عشرات الكيلومترات من "بانكاس".

ووصف الجيش المالي عمليات القتل هذه بأنّها ردّ فعل عنيف على "الضغط القوي" الذي يتعرّض له الإرهابيون منذ أشهر عدّة.

وتشهد مالي وبوركينا فاسو والنيجر في منطقة الساحل الأفريقي أعمال عنف تنفذها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة المتشددين.

المصدر: آ ف ب