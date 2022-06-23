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بعد تكليفه رسمياً.. ميقاتي يوجه نداء للبنانيين
ميقاتي
23 يونيو 2022 17:41

دعا رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، الفصائل السياسية المختلفة في البلاد إلى تنحية خلافاتهم جانبا والتعاون لتخفيف الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد.

وفي كلمة ألقاها في القصر الرئاسي في بعبدا عقب تكليفه بتشكيل حكومة جديدة دعا ميقاتي البرلمان إلى إقرار اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن.

وعاود الرئيس اللبناني ميشال عون تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة اليوم، لكنه سيواجه طريقاً سياسياً صعباً للاتفاق على إدارة جديدة في ظل تفاقم الأزمة المالية المدمرة في البلاد.

وحصل ميقاتي على دعم 54 نائباً من أصل 128 نائباً، بمن فيهم حزب الله، في المشاورات التي أجراها الرئيس عون.

لكن مع وجود انقسامات عميقة بين النخبة الحاكمة في لبنان، فمن المعتقد على نطاق واسع بأن ميقاتي سيجد صعوبة في تشكيل حكومة، مما يتسبب في شلل سياسي قد يعيق الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن المساعدات.

ويواصل ميقاتي الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات مهمة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية تستمر عادة لأشهر مع قيام الفصائل السياسية بتوزيع الأدوار في الحكومة وخارجها.

المصدر: وكالات
الانتخابات
لبنان
نجيب ميقاتي
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