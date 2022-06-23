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الإمارات
عبدالله بن زايد يؤكد الحرص على تعميق آفاق التعاون الإماراتي - الكوري
عبدالله بن زايد يؤكد الحرص على تعميق آفاق التعاون الإماراتي - الكوري
23 يونيو 2022 17:27

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية الجديد العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين. وهنأ سموه خلال الاتصال الهاتفي معالي وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية معرباً عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق في مهام عمله الجديد. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية ترتبطان بشراكة استراتيجية متميزة أثمرت العديد من الإنجازات في المجالات كافة، مشيراً إلى الحرص على تعميق آفاق التعاون المشترك الإماراتي - الكوري في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

المصدر: وام
الإمارات
كوريا الجنوبية
عبدالله بن زايد
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