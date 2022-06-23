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أوكرانيا تعلن وصول قاذفات «هيمارس» الأميركية «المدمرة»
أرشيفية
23 يونيو 2022 17:02

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الخميس، وصول قاذفات الصواريخ الأميركية من طراز هيمارس إلى أوكرانيا، وهي أسلحة قوية طُلبت من الحلفاء، في مواجهة الهجوم الروسي.

وكتب ريزنيكوف في تغريدة "وصلت الهيمارس إلى أوكرانيا. شكرا لزميلي وصديقي لويد اوستن (نظيره الأميركي) لهذه الأدوات القوية" مرفقا رسالته بصورة لمنظومة قاذفات الصواريخ النقالة هذه المنصوبة على مدرعات خفيفة.

وهدد بأن "الصيف سيكون حاراً للروس. والأخير بالنسبة لبعضهم"، من دون أن يحدد عدد الهيمارس التي سلّمها الأميركيون.

وأعلنت الولايات المتحدة في أوائل يونيو أنها ستزود أوكرانيا أنظمة هيمارس التي يصل مداها إلى 80 كيلومترًا. وهي ليست أنظمة بعيدة المدى، تصل إلى عدة مئات من الكيلومترات كتلك التي يمتلكها الجيش الأميركي أيضًا، لكنها أسلحة قوية وعالية الدقة، يفوق مداها أسلحة الجيش الروسي. 

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
أميركا
روسيا وأوكرانيا
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