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ترقب دولي لـ«إعلان طارئ» بشأن «جدري القردة»
ترقب دولي لـ«إعلان طارئ» بشأن «جدري القردة»
23 يونيو 2022 16:50

تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعاً للخبراء اليوم الخميس، وذلك لتقييم ما إذا كان ينبغي اعتبار انتشار جدري القرود "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً". وسيدرس الخبراء المستقلون ما إذا كان العالم بحاجة إلى إصدار تحذير بشأن التهديد الصحي المتزايد، ومن غير المتوقع أن تصدر نتائج هذه المداولات قبل يوم غد الجمعة. ورغم انتشار المرض في أفريقيا لسنوات، إلا أنه تسبب في ضجة دولية مع تفشيه الأخير في العديد من البلدان التي لم تشهده من قبل. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "تفشي جدري القرود غير عادي ومقلق، لهذا السبب، قررت عقد اجتماع للجنة الطوارئ بموجب القواعد الصحية الدولية الأسبوع المقبل، لتقييم إن كان هذا التفشي يمثل حالة طوارئ صحية تثير القلق دولياً". وأضاف غيبريسوس: "تعمل منظمة الصحة العالمية أيضا مع شركاء وخبراء من جميع أنحاء العالم لتغيير اسم فيروس جدري القرود والمرض الذي يسببه، سنعلن عن الأسماء الجديدة في أقرب وقت". وأعلنت المنظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن اسم فيروس جدري القرود سيتغير، بسبب طبيعته "التمييزية".

المصدر: وكالات
جدري القرود
أفريقيا
منظمة الصحة العالمية
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