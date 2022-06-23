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بعد «كارثة» أفغانستان.. الأمطار تعيق جهود الإنقاذ
من أثار الزلزال
23 يونيو 2022 15:37

بعد يوم من وقوع زلزال بقوة 1ر6 درجة على مقياس ريختر بشرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل المئات، تعيق الأمطار جهود الإنقاذ في ظل وجود الكثير من الضحايا أسفل الأنقاض.

وقال أحد سكان منطقة جايان، الأكثر تضرراً، اليوم الخميس: «لم يتم انتشال الكثير من الجثث. ولم يتضح في البداية ما إذا كانت السلطات تعتقد أن هناك ناجين تحت الأنقاض».

وناشدت حكومة طالبان الحصول على دعم دولي، حيث يحتاج الناجون إلى مساعدات عاجلة تشمل أماكن للإيواء، وطعام وأدوية، وملابس.

وقال مسؤول بحركة طالبان، مشارك في جهود الإنقاذ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):«لم أشهد مثل هذا الفزع منذ أن ولدت، على الرغم من أننا أمضينا حياتنا تحت القصف».

وكان مسؤول محلي قد قال أمس الأربعاء إنه يعتقد أن نحو ألف شخص لقوا حتفهم وأصيب 1500 آخرون في الزلزال، حيث وقعت معظم الخسار البشرية في إقليم باكتيكا، مركز الزلزال.

المصدر: وكالات
زلزال
أفغانستان
طالبان
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