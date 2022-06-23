نقل زعيمة ميانمار إلى الحبس الانفرادي

ذكر الناطق باسم المجلس العسكري في ميانمار زاو مين تون اليوم الخميس، أنه جرى نقل زعيمة البلاد المعزولة سان سو تشي من الإقامة الجبرية إلى سجن في العاصمة نايبيداو حيث تحتجز في حبس انفرادي.

وقال في بيان "من المؤكد أنه جرى إرسال السيدة سان سو تشي إلى السجن.. وفقا للقوانين الجنائية"، مضيفا أنها "تلقى معاملة جيدة في الحبس الانفرادي".

تواجه سو تشي 11 اتهاما بالفساد، يحمل كل منها عقوبة محتملة بالسجن لما يصل إلى 15 عاما.

وفي أبريل، صدرت أول إدانة بحقها لقبولها رشوة بقيمة 600 ألف دولار نقدا وسبائك ذهب من رئيس وزراء يانجون السابق. وهو ما نفته.

وجرى منع الصحفيين وأفراد الجمهور العام من حضور المحاكمة وتم منع سو تشي من التحدث إلى وسائل الإعلام.

وأمر المجلس العسكري الحاكم في ميانمار الآن بنقل كل الإجراءات القانونية وجلسات الاستماع من قاعة المحكمة إلى السجن، بحسب وسائل الإعلام المحلية ومصادر مطلعة على الإجراءات.



