الجمعة 24 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
نقل زعيمة ميانمار إلى الحبس الانفرادي
نقل زعيمة ميانمار إلى الحبس الانفرادي
23 يونيو 2022 14:05

ذكر الناطق باسم المجلس العسكري في ميانمار زاو مين تون اليوم الخميس، أنه جرى نقل زعيمة البلاد المعزولة  سان سو تشي من الإقامة الجبرية إلى سجن في العاصمة نايبيداو حيث تحتجز في حبس انفرادي.
وقال في بيان "من المؤكد أنه جرى إرسال السيدة سان سو تشي إلى السجن.. وفقا للقوانين الجنائية"، مضيفا أنها "تلقى معاملة جيدة في الحبس الانفرادي".
تواجه سو تشي 11 اتهاما بالفساد، يحمل كل منها عقوبة محتملة بالسجن لما يصل إلى 15 عاما.
وفي أبريل، صدرت أول إدانة بحقها لقبولها رشوة بقيمة 600 ألف دولار نقدا وسبائك ذهب من رئيس وزراء يانجون السابق. وهو ما نفته.
وجرى منع الصحفيين وأفراد الجمهور العام من حضور المحاكمة وتم منع سو تشي من التحدث إلى وسائل الإعلام.
وأمر المجلس العسكري الحاكم في ميانمار الآن بنقل كل الإجراءات القانونية وجلسات الاستماع من قاعة المحكمة إلى السجن، بحسب وسائل الإعلام المحلية ومصادر مطلعة على الإجراءات.

ميانمار
أونج سان سو تشي
آخر الأخبار
تطوير مجمع مدينة «مصدر» الجديد
الاقتصادي
تطوير مجمع مدينة «مصدر» الجديد
اليوم 15:07
«الإمارات للألمنيوم» تؤسس مصنع يعتمد على الطاقة الشمسية
الاقتصادي
«الإمارات للألمنيوم» تؤسس مصنع يعتمد على الطاقة الشمسية
اليوم 15:05
«ريل ويرلد» يستهدف «كورال إكليبس»
الرياضي
«ريل ويرلد» يستهدف «كورال إكليبس»
اليوم 15:00
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
دنيا
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
اليوم 14:53
الكرملين: شحنات الأسلحة لأوكرانيا «تهدد الأمن» الأوروبي
عربي ودولي
الكرملين يعلق على ترشيح أوكرانيا ومولدافيا لعضوية الاتحاد الأوروبي
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©