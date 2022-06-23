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فرق الإطفاء تواصل لليوم الثالث مكافحة حرائق الغابات في تركيا
طائرة إطفاء تسقط المياه في حريق غابات بالقرب من مرماريس ، بلدة في مقاطعة موغلا ، تركيا
23 يونيو 2022 12:38

 تواصل فرق الإطفاء التركية اليوم الخميس، ولليوم الثالث، مكافحة حرائق اندلعت بغابات بولاية موغلا غربي البلاد.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية فإن الحرائق تتواصل في منطقة حرجية قرب قرية "حصار أونو" التابعة لمدينة مرمريس بولاية موغلا.

وأضافت أن فرق شؤون الغابات وفوج الإطفاء واصلوا ليل الأربعاء/الخميس أعمال إخماد الحرائق، مع دعم جوي بدأ مع شروق الشمس.

وأشارت إلى أن وزيري الزراعة والغابات وحيد كيريشتشي والداخلية سليمان صويلو يشرفان من مركز الطوارئ على أعمال إطفاء الحرائق. 

المصدر: د ب أ
أنقرة
تركيا
حرائق الغابات
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