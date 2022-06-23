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قصف صاروخي روسي يصيب خزانين لزيت دوار الشمس في ميكولايف بأوكرانيا
قصف صاروخي روسي يصيب خزانين لزيت دوار الشمس في ميكولايف بأوكرانيا
23 يونيو 2022 12:41

كشفت صور نشرتها خدمة طوارئ محلية اليوم الخميس أن هجوما صاروخيا روسيا تسبب في إلحاق أضرار بالغة بخزانين اثنين على الأقل لزيت دوار الشمس في محطة بميناء ميكولايف الأوكراني على البحر الأسود.
والميناء هو أحد المنافذ الأوكرانية الرئيسية على البحر الأسود التي تم إغلاقها منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.
وأظهرت الصور دخانا يتصاعد من أحد الخزانات بعدما تطاير الجزء العلوي منه بسبب الانفجار. كما ظهر الخزان المجاور الذي أصيب هو الآخر بأضرار بالغة وقد اسود بسبب النيران.
ولم تكشف خدمة الطوارئ المحلية عن اسم المحطة.
وقالت شركة تجارة الحبوب الدولية فيتيرا أمس الأربعاء إن النيران اشتعلت في محطتها في ميكولايف بعد أن أصيبت في هجوم.
وقال حاكم الإقليم فيتالي كيم إن سبعة صواريخ روسية ضربت ميكولايف أمس الأربعاء. وذكر التلفزيون الوطني الأوكراني أن النيران اشتعلت في مستودع يحتوي على زيوت نباتية.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
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