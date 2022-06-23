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الصحة العالمية تعقد اجتماع خبراء بشأن جدري القرود
صورة لشعار في مبنى منظمة الصحة العالمية في جنيف
23 يونيو 2022 10:19

تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا للخبراء اليوم الخميس، وذلك لتقييم ما إذا كان ينبغي اعتبار انتشار جدري 
القرود "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا".

وسيدرس الخبراء المستقلون ما إذا كان العالم بحاجة إلى إصدار تحذير بشأن التهديد الصحي المتزايد، ومن غير المتوقع أن تصدر نتائج هذه المداولات قبل يوم غد الجمعة.

يشار إلى أن إعلان حالة طوارئ صحية عالمية ليس له عواقب عملية فورية بخلاف جعل الحكومات والشعوب أكثر يقظة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد حالة طوارئ صحية عامة عالمية في 30 يناير2020.

وتتألف لجنة جدري القرود بالمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة من نحو عشرة علماء.

ورغم انتشار المرض في أفريقيا لسنوات، إلا أنه تسبب في ضجة دولية مع تفشيه الأخير في العديد من البلدان التي لم تشهده من قبل. 

المصدر: د ب أ
جدري القرود
كورونا
منظمة الصحة العالمية
كوفيد 19
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