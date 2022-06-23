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"حكماء المسلمين" يتضامن مع ضحايا زلزال أفغانستان .. ويدعو لتقديم الإغاثة العاجلة
"حكماء المسلمين" يتضامن مع ضحايا زلزال أفغانستان .. ويدعو لتقديم الإغاثة العاجلة
23 يونيو 2022 09:42

أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، عن تضامنه مع الشعب الأفغاني وأهالي الضحايا والمصابين، جراء الزلزال المدمِّر الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرق أفغانستان.

ودعا المجلس في بيان له هيئات ومؤسسات الإغاثة الدولية والإقليميَّة إلى مدِّ يد العون إلى أهالي الضحايا الذين فقدوا عوائلهم ومنازلهم، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبيَّة العاجلة؛ بما يُسهِمُ في تجاوز سكان المنطقة - التي ضربها الزلزال - لتلك المحنة الأليمة.

وعبر المجلس عن خالص التَّعازي لأهالي وأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. 

المصدر: وام
أفغانستان
مجلس حكماء المسلمين
الإمام الأكبر أحمد الطيب
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