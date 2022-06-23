الجمعة 24 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
كيم جونج أون يرأس اجتماعاً عسكرياً وسط مخاوف من تجربة نووية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر دعوة لتوسيع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري
23 يونيو 2022 09:12

 أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون واصل لليوم الثاني على التوالي ترؤس اجتماع رئيسي للحزب الحاكم بشأن سياساته العسكرية والدفاعية يوم الأربعاء، وسط مخاوف من احتمال إجراء بيونج يانج تجربة نووية وشيكة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم شدد على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية للوحدات على الخطوط الأمامية.

ويحظى الاجتماع بمتابعة وثيقة لأنه قد يقدم أدلة على توقيت التجربة النووية التي يُعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لها منذ أسابيع. وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن الاختبار يمكن أن يجرى "في أي وقت" وأن كيم سيقرر الموعد.

ولكن مسؤولاً في المكتب الرئاسي في سول قال يوم الأربعاء إنه يعتقد أن بيونج يانج قد تؤجل ما قد تكون تجربتها النووية السابعة في ضوء فعاليات سياسية تجرى بالصين والموقف بالنسبة لانتشار كوفيد-19 في البلاد.

المصدر: وكالات
تجربة
كيم جونج أون
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
تطوير مجمع مدينة «مصدر» الجديد
الاقتصادي
تطوير مجمع مدينة «مصدر» الجديد
اليوم 15:07
«الإمارات للألمنيوم» تؤسس مصنع يعتمد على الطاقة الشمسية
الاقتصادي
«الإمارات للألمنيوم» تؤسس مصنع يعتمد على الطاقة الشمسية
اليوم 15:05
«ريل ويرلد» يستهدف «كورال إكليبس»
الرياضي
«ريل ويرلد» يستهدف «كورال إكليبس»
اليوم 15:00
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
دنيا
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
اليوم 14:53
الكرملين: شحنات الأسلحة لأوكرانيا «تهدد الأمن» الأوروبي
عربي ودولي
الكرملين يعلق على ترشيح أوكرانيا ومولدافيا لعضوية الاتحاد الأوروبي
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©