كيم جونج أون يرأس اجتماعاً عسكرياً وسط مخاوف من تجربة نووية

أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون واصل لليوم الثاني على التوالي ترؤس اجتماع رئيسي للحزب الحاكم بشأن سياساته العسكرية والدفاعية يوم الأربعاء، وسط مخاوف من احتمال إجراء بيونج يانج تجربة نووية وشيكة. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم شدد على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية للوحدات على الخطوط الأمامية. ويحظى الاجتماع بمتابعة وثيقة لأنه قد يقدم أدلة على توقيت التجربة النووية التي يُعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لها منذ أسابيع. وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن الاختبار يمكن أن يجرى "في أي وقت" وأن كيم سيقرر الموعد. ولكن مسؤولاً في المكتب الرئاسي في سول قال يوم الأربعاء إنه يعتقد أن بيونج يانج قد تؤجل ما قد تكون تجربتها النووية السابعة في ضوء فعاليات سياسية تجرى بالصين والموقف بالنسبة لانتشار كوفيد-19 في البلاد.

المصدر: وكالات