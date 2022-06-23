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أميركا توسع اختبارات جدري القرود مع زيادة الحالات
ألمانيا توصي بإعطاء تطعيم جدري القرود
23 يونيو 2022 08:15

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، توسيع القدرة على إجراء اختبارات الكشف عن جدري القرود لتشمل خمس شركات للمختبرات التجارية وسط تزايد عدد الحالات.

وسجلت الولايات المتحدة حتى يوم الثلاثاء 142 إصابة بجدري القرود في 24 ولاية وفي واشنطن العاصمة. وتم إبلاغ المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن أول حالة في الولايات المتحدة في 17 مايو.

وقال خافيير بيسيرا وزير الصحة والخدمات الإنسانية "ينبغي أن يشعر جميع الأميركيين بالقلق إزاء حالات جدري القرود. لكن الجيد أن لدينا الآن الأدوات اللازمة لمكافحة وعلاج الحالات في أميركا".

وأضاف "من خلال الزيادة الكبيرة لعدد أماكن إجراء الاختبارات في شتى أنحاء البلاد، فإننا نتيح لأي شخص الخضوع للفحص".

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها بدأت شحن اختبارات جدري القرود إلى خمس شركات.

وأوضحت أنه سيكون بوسع مقدمي الرعاية الصحية الاستعانة بهذه المختبرات بحلول أوائل يوليو.

وأعلنت أكثر من 40 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود عن رصد بؤر للمرض الفيروسي، وتجاوز عدد الحالات المؤكدة ثلاثة آلاف حالة.

ومن المنتظر أن تقرر منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس ما إذا كانت ستعتبر جدرى القرود حالة طوارئ صحية عالمية.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
جدري القرود
أميركا
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