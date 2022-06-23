مصابون في عملية طعن بأوكلاند

أصيب عدد من الأشخاص في عملية طعن في الشاطئ الشمالي لمدينة أوكلاند النيوزيلندية، حسبما أفادت وسائل

إعلام محلية اليوم الخميس. واحتجزت قوات الشرطة شخصا بعد الحادث الذي وقع في خليج الساحل الشرقي. وأفاد شهود عيان بأن رجلاً ًيرتدي غطاء على رأسه خرج من شارع "سيتون ايف" وبدأ في طعن عدد من الأشخاص. وقال متحدث باسم الشرطة: "في هذه المرحلة المبكرة ما زلنا نعمل على تأكيد العدد الدقيق للإصابات وطبيعتها".

المصدر: وكالات