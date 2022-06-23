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مقتل 6 في تحطم هليكوبتر بولاية وست فرجينيا الأميركية
مقتل 6 في تحطم هليكوبتر بولاية وست فرجينيا الأميركية
23 يونيو 2022 07:37

ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة هليكوبتر تستخدم في الرحلات السياحية تحطمت على طريق سريع في ولاية وست فرجينيا الأميركية يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها.

وأفادت قناة دبليو.إس.إيه.زد نقلا عن راي براينت رئيس العمليات في هيئة إدارة الطوارئ في لوجان، أن الطائرة تحطمت على الطريق 17 وكانت مشتعلة عند وصول فرق الإنقاذ.
وأضاف براينت أن من المتوقع أن يظل الطريق السريع مغلقا لمدة 24 ساعة لحين انتهاء التحقيقات.
ونقلت القناة عنه قوله إن الهليكوبتر تعود لحقبة حرب فيتنام.

 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
فرجينيا
تحطم طائرة
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