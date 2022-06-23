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ما هي أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش في عام 2022؟
ما هي أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش في عام 2022؟
23 يونيو 2022 07:18

صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست في مؤشرها السنوي، العاصمة النمساوية 
فيينا بوصفها المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم، بعد أن تصدرت المدينة القائمة في عامي 2018 و2019.

وفي العام الماضي، انخفض تقييم نوعية الحياة في المدن الأوروبية بشكل كبير بسبب عمليات الإغلاق وغيرها من قيود كوفيد19- المعمول بها في جميع أنحاء القارة، في حين وضعت الأنشطة التجارية في نيوزيلندا كالمعتاد 
مدينة أوكلاند على رأس القائمة.

ورغم ذلك، ومع رفع معظم قيود كوفيد19- في أماكن أخرى من العالم مطلع العام الجاري، شهدت مدن في نيوزيلندا وأستراليا والصين تراجعا إلى قاع التصنيف مرة أخرى في عام 2022.

ووفقاً للتقرير، تسيطر المدن "الملقحة بشكل جيد" في أوروبا وكندا الآن على القائمة حيث تأتي بعد فيينا، كوبنهاجن وزيوريخ وكالجاري وفانكوفر وجنيف. وتشمل المدن الأخرى التي تحتل المراكز العشرة الأولى فرانكفورت وتورونتو وأمستردام وأوساكا وملبورن.

وتشمل العوامل المهمة في عملية التقييم "الاستقرار"، مما يفسر سبب تراجع كل من موسكو وسان بطرسبرج إلى المركزين 15 و13 على التوالي في التصنيف العالمي في ضوء الهجوم الروسي على أوكرانيا. ولم يكن بالإمكان تصنيف كييف هذا العام، بسبب الحرب.

وتم تصنيف دمشق بوصفها المدينة الأقل ملاءمة للعيش في العالم، تليها لاجوس وطرابلس. 

المصدر: وكالات
فيينا
النمسا
أوروبا
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