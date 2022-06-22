الخميس 23 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الأمم المتحدة تدعو اليونان إلى احترام حقوق اللاجئين
لاجئون في اليونان
23 يونيو 2022 01:09

دعت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة ماري لولر، الأربعاء، الحكومة اليونانية إلى احترام الحقوق اللاجئين.
وقالت لولر، في بيان بعد زيارة استمرت 10 أيام لليونان، إن "نهج الحكومة الحالي محدد من خلال نظرتها إلى الهجرة كقضية تتعلق بالأمن والوقاية".
وأوضحت أن هذا النهج "خلق جوا من الخوف، خصوصا الخوف من التجريم، بين اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
زارت ماري لولر اليونان بدعوة من الحكومة، في الفترة من 13 إلى 22 يونيو الجاري لتقييم وضع الذين يعملون على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
منذ انتخابها قبل ثلاث سنوات، عزّزت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة الضوابط على حدود البلاد مع تركيا بمساعدة وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس).
وأشادت الحكومة مرارا بهذه السياسة التي ساهمت في "الحد" من عدد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان، وهي إحدى بوابات طالبي اللجوء في أوروبا.
وقالت لولر إن الذين يعملون على توثيق الترحيل ومنعه "هم أكثر الأشخاص تعرضًا للتهديد"، مشيرة إلى أن المدافعين عن حقوق المهاجرين "يخضعون حاليا لضغوط قوية".

المصدر: آ ف ب
اليونان
لاجئون
حقوق الإنسان
آخر الأخبار
يظهر أنبوب اختبار مكتوب عليه " إيجابي الاختبار" في هذه الصورة التوضيحية
دنيا
بيانات جديدة عن السلالتين الفرعيتين من "أوميكرون"
اليوم 09:38
هبوط أسعار الذهب بعد بيان من المركزي الأميركي
الاقتصادي
هبوط أسعار الذهب بعد بيان من المركزي الأميركي
اليوم 09:29
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر دعوة لتوسيع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري
عربي ودولي
كيم جونج أون يرأس اجتماعاً عسكرياً وسط مخاوف من تجربة نووية
اليوم 09:12
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
دنيا
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
اليوم 08:31
ألمانيا توصي بإعطاء تطعيم جدري القرود
عربي ودولي
أميركا توسع اختبارات جدري القرود مع زيادة الحالات
اليوم 08:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©