الأمم المتحدة تدعو اليونان إلى احترام حقوق اللاجئين

دعت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة ماري لولر، الأربعاء، الحكومة اليونانية إلى احترام الحقوق اللاجئين.

وقالت لولر، في بيان بعد زيارة استمرت 10 أيام لليونان، إن "نهج الحكومة الحالي محدد من خلال نظرتها إلى الهجرة كقضية تتعلق بالأمن والوقاية".

وأوضحت أن هذا النهج "خلق جوا من الخوف، خصوصا الخوف من التجريم، بين اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

زارت ماري لولر اليونان بدعوة من الحكومة، في الفترة من 13 إلى 22 يونيو الجاري لتقييم وضع الذين يعملون على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

منذ انتخابها قبل ثلاث سنوات، عزّزت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة الضوابط على حدود البلاد مع تركيا بمساعدة وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس).

وأشادت الحكومة مرارا بهذه السياسة التي ساهمت في "الحد" من عدد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان، وهي إحدى بوابات طالبي اللجوء في أوروبا.

وقالت لولر إن الذين يعملون على توثيق الترحيل ومنعه "هم أكثر الأشخاص تعرضًا للتهديد"، مشيرة إلى أن المدافعين عن حقوق المهاجرين "يخضعون حاليا لضغوط قوية".

المصدر: آ ف ب