ترجيحات بإعادة تسمية ميقاتي لتشكيل حكومة لبنانية

بيروت (وكالات)

يجري الرئيس اللبناني ميشال عون استشارات مع نواب البرلمان، اليوم الخميس، لاختيار رئيس وزراء جديد والتي من المتوقع أن يكلف في نهايتها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لولاية جديدة، وفقاً لما ذكرته مصادر سياسية، ليظل على رأس السلطة التنفيذية في وقت تستعد فيه البلاد لتحديات مالية وسياسية كبيرة في الأشهر المقبلة.

وسيحصل ميقاتي على دعم أكثر من 50 من أصل 128 نائباً بالبرلمان، بما في ذلك نواب ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، و«حركة أمل» المتحالفة معها. وقالت مصادر حزبية، إنها سترشح ميقاتي خلال المشاورات مع الرئيس اللبناني الخميس بالقصر الرئاسي في بعبدا. وإذا حصل ميقاتي على أصوات العدد الأكبر من أعضاء البرلمان في الاستشارات مع النواب فسيعمد الرئيس عون إلى تسميته لتشكيل الحكومة.

وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان شهوراً، حيث تعمد الفصائل السياسية الرئيسية إلى توزيع الحقائب والمناصب في الحكومة وخارجها.

وإلى جانب السياسات الشائكة، سيتعين على ميقاتي توجيه البلاد مع تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تهدف إلى ضمان برنامج إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للتصدي للانهيار المالي للبلاد.

ولا تزال الفصائل ذات الثقل السياسي والمالي اللبناني منقسمة حول قضايا رئيسية، بما في ذلك كيفية معالجة خسائر القطاع المالي التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار.