الخميس 23 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ترجيحات بإعادة تسمية ميقاتي لتشكيل حكومة لبنانية
نجيب ميقاتي
23 يونيو 2022 01:39

بيروت (وكالات)

يجري الرئيس اللبناني ميشال عون استشارات مع نواب البرلمان، اليوم الخميس، لاختيار رئيس وزراء جديد والتي من المتوقع أن يكلف في نهايتها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لولاية جديدة، وفقاً لما ذكرته مصادر سياسية، ليظل على رأس السلطة التنفيذية في وقت تستعد فيه البلاد لتحديات مالية وسياسية كبيرة في الأشهر المقبلة.
وسيحصل ميقاتي على دعم أكثر من 50 من أصل 128 نائباً بالبرلمان، بما في ذلك نواب ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، و«حركة أمل» المتحالفة معها. وقالت مصادر حزبية، إنها سترشح ميقاتي خلال المشاورات مع الرئيس اللبناني الخميس بالقصر الرئاسي في بعبدا. وإذا حصل ميقاتي على أصوات العدد الأكبر من أعضاء البرلمان في الاستشارات مع النواب فسيعمد الرئيس عون إلى تسميته لتشكيل الحكومة.
وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان شهوراً، حيث تعمد الفصائل السياسية الرئيسية إلى توزيع الحقائب والمناصب في الحكومة وخارجها.
وإلى جانب السياسات الشائكة، سيتعين على ميقاتي توجيه البلاد مع تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تهدف إلى ضمان برنامج إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للتصدي للانهيار المالي للبلاد.
ولا تزال الفصائل ذات الثقل السياسي والمالي اللبناني منقسمة حول قضايا رئيسية، بما في ذلك كيفية معالجة خسائر القطاع المالي التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار.

الحكومة اللبنانية
الأزمة اللبنانية
لبنان
نجيب ميقاتي
الرئيس اللبناني
البرلمان اللبناني
ميشال عون
آخر الأخبار
هبوط أسعار الذهب بعد بيان من المركزي الأميركي
الاقتصادي
هبوط أسعار الذهب بعد بيان من المركزي الأميركي
اليوم 09:29
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر دعوة لتوسيع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري
عربي ودولي
كيم جونج أون يرأس اجتماعاً عسكرياً وسط مخاوف من تجربة نووية
اليوم 09:12
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
دنيا
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
اليوم 08:31
ألمانيا توصي بإعطاء تطعيم جدري القرود
عربي ودولي
أميركا توسع اختبارات جدري القرود مع زيادة الحالات
اليوم 08:15
ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً
عربي ودولي
مصابون في عملية طعن بأوكلاند
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©