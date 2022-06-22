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العراق: انطلاق عملية أمنية في ديالى لملاحقة فلول «داعش»
أرشيفية
23 يونيو 2022 01:15

هدى جاسم (بغداد)

نفذت قيادة عمليات ديالى بالعراق أمس، عملية أمنية في عدد من قرى المحافظة لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي. 
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لخلية الإعلام الأمني: أن «قيادة عمليات ديالى، ومن خلال فرقة المشاة الأولى، شرعت بتنفيذ واجب في قاطع الفرقة الأولى، لتفتيش قرية محمود العلي وقرية إدريس وقرية الشيخ قادر وقرية مختار وقرية بيت لطيف».
وأشار البيان إلى أن «العملية أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوبين وتدمير أوكارهم وتعزيز الأمن والاستقرار في القاطع».
وفي سياق متصل، استهدف هجوم صاروخي أمس، حقلاً نفطياً، في كركوك. وقال مصدر أمني إن «الهجوم استهدف على وجه التحديد، حقل نفط كورمو بمحافظة كركوك».
وتابع المصدر أنه لم ترد تقارير عن حدوث أضرار أو تأثير على العمليات جراء الهجوم، مشيراً إلى أن ثلاثة أشخاص أصيبوا.

مكافحة الإرهاب
داعش
ديالى
العراق
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