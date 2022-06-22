أميركا تدعو للتواصل معها بشأن صادرات الأغذية الروسية

قال رامين تولوي مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية والتجارية، الأربعاء، إن على الدول الاتصال بالولايات المتحدة للحصول على المساعدة إذا واجهت أي صعوبات في الوصول إلى صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

وتعاني العديد من الدول من القدرة على استيراد أغذية وأسمدة من روسيا.

تعتمد العديد من الدول على قمح روسيا التي تعتبر من أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، توقف تصدير الحبوب من البلدين، وهو ما ساهم في خلق أزمة غذاء وارتفاع أسعاره بسبب نقص المعروض.

وتقول روسيا إن عدم تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا وأوكرانيا سببه العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو.

المصدر: رويترز