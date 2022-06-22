الاتحاد الأفريقي ينفي انسحابه من الآلية الثلاثية للوساطة في السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أعلن الاتحاد الأفريقي أنه لم ينسحب من «الآلية الثلاثية» للوساطة في السودان، وإنما علق مشاركته في الاجتماعات وبعض الأنشطة بسبب غياب الشفافية وإقصاء قوى سياسية سودانية.

وكان ممثل الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش أكد أنه لن يمضي في حضور اجتماعات «الآلية الثلاثية» لتسهيل الحوار السوداني، واصفا مسار المفاوضات بالمراوغة والإقصاء.

وقال: إن «الاتحاد الأفريقي لا يمكنه أن يواصل في مسار لا تتبعه الشفافية والصدق وعدم الإقصاء وكذلك احترام كل الفاعلين ومعاملتهم على قدم المساواة».

بدوره، جدد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، التأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به الآلية الثلاثية في تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية خاصة الاتحاد الأفريقي، مبيناً أنه يشكّل ضلعاً مهماً لا يمكن الاستغناء عنه في عملية الحوار.

وشدد في تصريح للصحفيين، أمس، على أهمية وجود ومواصلة الاتحاد الأفريقي ضمن الآلية الثلاثية، معرباً عن أمله في أن تعمل أطراف الآلية بتنسيقٍ تام وفق منهجية واضحة ومحددة تعجل باستئناف الحوار السوداني الذي يفضي إلى استكمال الفترة الانتقالية وصولاً للانتخابات.