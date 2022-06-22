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الجيش الجزائري يعتقل 11 إرهابياً
أرشيفية
23 يونيو 2022 01:24

الجزائر (وكالات) 

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أمس، أن وحدات ومفارز للجيش اعتقلت 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و280 مهاجراً غير شرعي في عمليات منفصلة بمناطق مختلفة من البلاد خلال أسبوع.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه العمليات جرت خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يونيو.
وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائري في ضبط 28 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من طن و300 كيلوجرام، وأكثر من 49 ألف قرص مخدر.
وفي سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على 280 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.

الجيش الجزائري
الجزائر
وزارة الدفاع الجزائرية
الجماعات الإرهابية
مكافحة الإرهاب
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