الأمم المتحدة تدعو القادة الليبيين إلى وضع مصالح الشعب أولاً

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة تشعر بخيبة أمل لعدم توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق، وذلك تعليقاً على نتائج اجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.

ودعا دوجاريك، القادة الليبيين إلى «وضع مصالح الشعب الليبي أولاً وقبل كل شيء على رأس جدول أعمالهم، والالتفات إلى الملايين الذين سجلوا للتصويت، من أجل التعبير عن آرائهم السياسية بحرية».

وأشار إلى دعوة مستشارة الأمين الخاصة بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، رئاستي مجلس النواب والدولة، للاجتماع مرة أخرى في غضون 10 أيام بهدف التوفيق بين النقاط المتعلقة بالمسائل الخلافية.

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة ملتزمة بالمساهمة في جهود إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة وعدم الاستقرار، من خلال انتخابات شفافة وشاملة، في أقرب وقت ممكن، وتلبية تطلعات قرابة 3 ملايين ليبي مسجلين للتصويت.

وكان قد اختُتمت الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري، الإثنين الماضي، في القاهرة، حيث أعلنت وليامز إحراز توافق في الكثير من المواد، لكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات. ودعت وليامز، رئاستي النواب والدولة إلى اجتماع خلال 10 أيام في مكان يتفق عليه لتجاوز النقاط العالقة.