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القضاء السويدي يرفض استئنافا لـ"هواوي"
شبكة الجيل الخامس
23 يونيو 2022 00:50

رفض القضاء السويدي، الأربعاء، استئناف مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" في قضيتين تتعلقان بنشر شبكة الجيل الخامس في الدولة الاسكندنافية.
بعدما احتذت بما فعلت المملكة المتحدة في منتصف العام 2020، أصبحت السويد ثاني بلد أوروبي، والأول في الاتحاد الأوروبي، يمنع الجهات المشغّلة للاتصالات من استخدام تجهيزات شركة "هواوي" في شبكة الجيل الخامس.
كذلك، أمرت السويد "هواوي" بسحب التجهيزات التي سبق أن تم التزوّد بها بحلول الأول من يناير 2025.
وأعلنت هواوي في تعليق على القرار "سندرس الحكم ونقيّم الخطوة التالية، بما في ذلك الوسائل القانونية الأخرى بموجب القانون السويدي والقانون الأوروبي، من أجل مواصلة حماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة"، معربة عن "خيبة أملها" من قرار المحكمة.
كانت بكين قد حذّرت من أن قرار السلطات السويدية قد تكون له "تداعيات" على الشركات السويدية العاملة في الصين.

المصدر: آ ف ب
السويد
هواوي
هواوي تكنولوجيز
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