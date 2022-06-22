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«الحوثي» يرفض رفع الحصار عن تعز
«الحوثي» يرفض رفع الحصار عن تعز
23 يونيو 2022 01:18

عمّان (وكالات)

أبلغت ميليشيات الحوثي الإرهابية المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، رفضها المقترح المنقح الذي قدمه في ختام الجولة الثانية من المفاوضات التي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان حول فتح الطرف في مدينة تعز المحاصرة.
وبحسب الرسالة الموجهة من رئيس لجنة المفاوضات الحوثية يحيى الرزامي إلى مكتب المبعوث الأممي، أكدت الميليشيات تمسكها بمقترحها الأحادي الذي قدمته قبيل الجولة الثانية من مفاوضات عمّان، ورفضها لمقترح جروندبرج.
وأضافت الرسالة الحوثية أن الطريق الذي اقترحه المبعوث الأممي «عصيقرة - سوفتيل» يحتاج لمزيد من الدارسة، وأنه سيتم مناقشته في اللقاء المشترك المقبل. وكان المبعوث الأممي قد قدم مقترحاً منقحاً، يقضي بإعادة فتح الطرق تدريجياً بما في ذلك آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين، وفق بيان للمبعوث الأممي في ختام مفاوضات عمّان.
وأضاف البيان أن المقترح «يدعو لإعادة فتح طرق، بما فيها خط رئيسي، مؤدية إلى تعز ومنها إضافة إلى طرق في محافظات أخرى (لم يحددها) بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع».
من جانبه، قال الفريق الحكومي: إن مقترح المبعوث الأممي يتضمن فتح 5 طرق في محافظة تعز وبعض المحافظات ضمنها طريق رئيسي، على أن يتم تحديد موعد فتح بقية الطرق خلال الأشهر القريبة القادمة.

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ميليشيات الحوثي
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محافظة تعز
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