«الرئاسي اليمني» يطالب بمزيد من الوقت لتجاوز الأزمات الاقتصادية

عدن (الاتحاد)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، تفهمه وأعضاء المجلس، لكافة الاحتجاجات المطلبية السلمية التي شهدتها مدينة عدن الأسبوع الحالي.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في سلسلة تغريدات، عن ألمه الشديد للأوضاع الحرجة التي يعيشها اليمنيون على كافة المستويات، منذ أن فجرت الميليشيات الحوثية حربها المستمرة للعام الثامن.

ووعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، ببذل الجهود واتخاذ مايمكن للتخفيف من معاناة المدنيين وفق الإمكانات المتاحة للدولة، والعمل على جلب مساعدات استثنائية عاجلة من الدول الصديقة للتخفيف من الأزمة الخانقة في قطاع الكهرباء التي تحتاج إلى تدخلات سريعة بعيداً عن الفساد والبيروقراطية.

وقال العليمي: «كل ما أطلبه هو منحي فرصة قصيرة لمعالجة الأمر وتجاوز الأزمة».

وأضاف أن «مجلس القيادة الرئاسي، سيعمل على متابعة الحكومة للقيام بواجباتها بطريقة مختلفة عما كان في السابق، بحيث يكون فيها الوزير عاملاً لخدمة الشعب».