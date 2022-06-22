بايدن يدافع عن مشروع تعليق ضريبة الوقود

دافع الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، عن خطته لتعليق ضريبة فدرالية على أسعار الوقود التي تشهد ارتفاعاً كبيراً.

قال جو بايدن من البيت الأبيض "من خلال تعليق ضريبة البنزين الفدرالية البالغة 18 سنتاً (للغالون ومقداره 3,78 لترات) مدة 90 يوماً، يمكننا خفض السعر وتخفيف الضغط قليلاً عن الأسر"، مطالباً الكونجرس بتبني هذه الخطوة المالية التي لا يتفق الجميع على أنها ستكون مؤثرة.

وأضاف "أعلم أن هذا التعليق الضريبي وحده لن يحل المشكلة، لكنه سيشكل... متنفساً".

وتوجه الرئيس الديموقراطي، البالغ 79 عاماً، إلى شركات توزيع الوقود بالقول "الآن، ليس الوقت المناسب للتربح".

ويرغب بايدن في أن تشارك مختلف الولايات الأميركية في هذا الجهد وأن تعلق ضرائبها على البنزين التي تبلغ 30 سنتاً للغالون في المتوسط، أو أن تعتمد آليات لتعويض الأسر.

وصل متوسط سعر غالون البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 5 دولارات في الولايات المتحدة (4,968 دولاراً الأربعاء) مقارنة بنحو 3 دولارات قبل عام، وينعكس هذا الارتفاع على الاقتصاد الوطني.

ودعا الرئيس الديمقراطي شركات الوقود العملاقة إلى زيادة قدراتها التكريرية وإلى أن تتبع تقلبات أسعار النفط نزولاً، وليس فقط صعوداً. وقدّر أن الجهود المشتركة للكونجرس والولايات والمصافي "يمكن أن تخفض سعر الغالون بدولار أو أكثر" للمستهلكين.

يتوقع أن يكلف تعليق هذه الضريبة الفدرالية وقدرها 18 سنتًا، بالإضافة إلى تعليق ضريبة 24 سنتاً لكل غالون من الديزل خلال موسم الصيف الذي يكثر خلاله السفر، صندوق البنى التحتية للطرق السريعة حوالى 10 مليارات دولار، يتم تمويلها عادةً من هذه الضرائب. وتؤكد الإدارة الأميركية أن إيرادات أخرى قادرة على تعويض الدخل الفائت.

المصدر: آ ف ب