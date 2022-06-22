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أميركا تدرس إرسال مساعدة إنسانية لزلزال أفغانستان
رجل يجلس أمام منزله المدمر إثر زلزال أفغانستان
23 يونيو 2022 00:29

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها تدرس «استجابة» إنسانية محتملة للزلزال الذي ضرب أفغانستان.
وقال جايك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي، في بيان، إن الرئيس جو بايدن «يتابع تطور الوضع» ويدرس «خيارات الاستجابة» الأميركية.
وأضاف أن الولايات المتحدة «تفخر بكونها على رأس الجهات التي تقدم المساعدات الإنسانية» لأفغانستان.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان منفصل، إن «الشركاء الإنسانيين الأميركيين يشاركون بالفعل في الاستجابة، بما في ذلك عن طريق إرسال فرق طبية لمساعدة السكان المتضررين»، ووعد بأن تواصل واشنطن «قيادة المجتمع الدولي في استجابته للاحتياجات الإنسانية» للأفغان.
ورداً على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت الحكومة الأميركية مستعدة لمساعدة طالبان بشكل مباشر، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن قادة أفغانستان لم يتقدموا «بطلب مساعدة» رسمي لواشنطن.
وأضاف برايس أنه في هذه المرحلة «نركز جهودنا ومناقشاتنا على شركائنا في المجال الإنساني».

المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
زلزال
أفغانستان
مساعدات إنسانية
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