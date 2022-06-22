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أردوغان ومحمد بن سلمان يعقدان مباحثات
أردوغان يستقبل محمد بن سلمان في أنقرة
22 يونيو 2022 21:57

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مباحثات مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية في العاصمة أنقرة.
استقبل الرئيس أردوغان ولي العهد السعودي استقبالاً رسمياً في القصر الرئاسي بعد أن وصل إلى تركيا في إطار جولة قادته إلى مصر والأردن.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن ولي العهد السعودي والرئيس التركي "عقدا لقاءً ثنائياً استعراضا خلاله العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والسبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات".
في أبريل الماضي، أجرى أردوغان محادثات مع الأمير محمد بن سلمان في المملكة.
وقال أردوغان، الأسبوع الماضي، إنه والأمير محمد بن سلمان سيناقشان «إلى أي مستوى أعلى بكثير» يمكن أن يصلا بالعلاقات خلال المحادثات في أنقرة.

المصدر: وكالات
محمد بن سلمان
رجب طيب أردوغان
مباحثات
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