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بايدن يدعو إلى تعليق ضريبة الوقود المرتفعة
بايدن
22 يونيو 2022 21:38

يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الكونغرس الأربعاء ليطلب من المشرعين تعليق ضريبة فدرالية على أسعار الوقود التي تشهد ارتفاعا كبيرا وتثير استياء الأميركيين مدة ثلاثة أشهر، قبل أشهر قليلة على انتخابات منتصف الولاية.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن البيت الأبيض يريد تعليق الضريبة الفدرالية البالغة 18 سنتا على كل غالون (3,78 ليتر) حتى سبتمبر ويدعو الولايات التي تفرض أيضا رسوما على الوقود في المحطات أن تحذو حذوه «من أجل تخفيف العبء مباشرة على المستهلكين الأميركيين».

وينتظر أن يعلن بايدن ذلك رسميًا في البيت الأبيض في الساعة 18,00 ت غ.

ولا يتوقع أن يوافق الكونغرس على مثل هذا الإجراء.

وصل متوسط سعر غالون البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 5 دولارات في الولايات المتحدة (4,968 دولار الأربعاء) مقارنة بنحو 3 دولارات قبل عام، وينعكس هذا الارتفاع على الاقتصاد الوطني مما أدى إلى تراجع شعبية الرئيس الأميركي إلى أقل من 40%.

وقال المسؤولون: إن «الرئيس يدرك التحدي الكبير الذي تشكله أسعار البنزين المرتفعة للأسر العاملة في حين يرتفع سعر البنزين بشكل كبير في جميع أنحاء العالم بنحو دولارين للغالون منذ أن حشد بوتين قواته عند حدود أوكرانيا».

المصدر: وكالات
جو بايدن
أميركا
الوقود
الاقتصاد
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