بوتين يدعو إلى تعزيز العلاقات مع «دول بريكس»

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إلى تعزيز العلاقات بين دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) على خلفية العقوبات الغربية غير المسبوقة التي تضرب الاقتصاد الروسي بسبب الصراع الأوكراني.

وتحدث بوتين أمام المشاركين في منتدى بريكس الاقتصادي عشية قمة افتراضية لهذه البلدان "يضطر رجال الأعمال في بلادنا إلى تطوير أعمالهم في ظروف صعبة لأن الشركاء الغربيين يتجاهلون المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق والتجارة الحرة".

واستنكر "فرض عقوبات جديدة ذات دوافع سياسية بشكل مستمر" والتي تتعارض مع "الفطرة السليمة والمنطق الاقتصادي الأساسي". وفي هذا السياق "تعيد روسيا توجيه تدفقاتها التجارية واتصالاتها الاقتصادية الخارجية بنشاط نحو شركاء دوليين موثوقين، خصوصاً نحو دول البريكس"، كما أكد بوتين. وأضاف أن هناك "محادثات جارية بشأن افتتاح سلسلة متاجر هندية في روسيا وزيادة حصة السيارات الصينية... في السوق الروسية".

وتابع أن "شحنات النفط الروسي إلى الصين والهند آخذة في الازدياد. التعاون الزراعي يتطور بشكل ديناميكي" وكذلك تصدير الأسمدة الروسية إلى دول مجموعة البريكس.

وتريد روسيا أيضاً أن تطور مع شركائها في البريكس "آليات بديلة للتحويلات الدولية" و"عملة دولية" بهدف خفض الاعتماد على الدولار واليورو.