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ألمانيا تدعو لإيجاد حلول لتصدير حبوب أوكرانيا
شولتس يلقي بيانا حكوميا أمام البرلمان
22 يونيو 2022 20:39

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إلى إيجاد حل لمشكلة تصدير الحبوب من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
وقال شولتس، في بيان ألقاه أمام البرلمان، "لا يمكن استمرار تكدس ملايين الأطنان (من الحبوب) في المخازن الأوكرانية رغم أن هناك حاجة ماسة إليها في كل أنحاء العالم".
كانت الأمم المتحدة حذرت من وقوع أكبر مجاعة منذ عقود بسبب هذه المشكلة.
ودعا شولتس إلى الوقوف بشكل متضامن إلى جانب الدول المتضررة من عدم تصدير الحبوب.
وقال إنه لهذا السبب يجب أن يصدر عن القمم الوشيكة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، رسالة تفيد بالوقوف معا في مكافحة الجوع.
وثمة توقعات بنقص إمدادات المواد الغذائية في بعض الدول، وبصفة خاصة في قارتي أفريقيا وآسيا، بسبب نقص الصادرات القادمة من أوكرانيا، وقد أدى تراجع كميات الحبوب إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية بالفعل.
وأكد شولتس أن الحكومة الألمانية عازمة على أن تفعل ما بوسعها، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، لتوفير احتياطات للشتاء المقبل، ولاسيما فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
الحبوب
تصدير
صادرات
القمح
أوكرانيا
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