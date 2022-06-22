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مسؤولة أميركية تشكك في أثر إلغاء رسوم جمركية على التضخم
كاثرين تاي، ممثلة التجارة الأميركية
22 يونيو 2022 20:07

شككت مسؤولة أميركية كبيرة، اليوم الأربعاء، في تأثير إلغاء الرسوم الجمركية على بضائع صينية على التضخم في الأجل القصير.
وقالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، في شهادة أدلت بها أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأميركي، إن إلغاء هذه الرسوم سيكون له على الأرجح تأثير محدود على التضخم.
كان الرئيس الأميركي جو بايدن قال، إنه يدرس احتمال رفع بعض الرسوم الجمركية المفروضة على بكين في محاولة لتخفيف التضخم في الولايات المتحدة.
وأوضحت تاي أنها تعتبر الرسوم الجمركية على بضائع صينية "أداة ضغط مهمة" في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأضافت أن من المهم التركيز على الصورة الأكبر لحماية المصالح التجارية للولايات المتحدة في مواجهة خطط الصين.
وأضافت قائلة "نحتاج إلى أن نبقي عيننا على الكرة في هذه الصورة الأكبر".
فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 رسوماً جمركية عقابية على منتجات صينية تمثل ما يعادل 350 مليار دولار أميركي من الواردات الأميركية السنوية.
ومع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً، يسعى بايدن لإيجاد طرق لتخفيف الأعباء المؤدية إلى ارتفاع الأسعار من خلال خفض تكاليف الاستيراد.
ووزيرة الخزانة جانيت يلين هي من بين المسؤولين الذين يقولون، إن تخفيف الرسوم الجمركية قد يساهم في كبح التضخم.

المصدر: وكالات
الصين
رسوم جمركية
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التضخم الأميركي
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