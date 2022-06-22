أخبار مطمئنة بشأن فعالية لقاح كورونا ضد متحورات جديدة

أدى لقاح شركة «موردنا»، الذي يستهدف متحور أوميكرون من مرض كوفيد-19 إلى إنتاج أجسام مضادة ضد المتحورات الأحدث من سلالات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة، ومقرها كمبريدج بولاية ماساتشوستس الأميركية، في بيان، إن جميع من تلقوا لقاح أوميكرون الرئيسي من إنتاج «مودرنا» كونوا أجساما مضادة محايدة ضد سلالات «بي ايه. 4» و«بي ايه. 5»، في أحدث تجربة اشتملت على 800 شخص تقريبا.

غير أن مستوى الأجسام المضادة المثبطة للمتحورات الأحدث كان أقل منه في اللقاح ضد النسخة الأصلية من أوميكرون.

ونظرا لاستمرار فيروس كورونا في التحور، يحاول الخبراء تقرير متى وكيف يعدلون اللقاحات لمكافحة المتغيرات الحالية، والتي قد تظهر مستقبلا.

وقال بول برتون، كبير المسؤولين الطبيين في «موردنا»، في مقابلة «لا تزال مستويات الأجسام المضادة مرتفعة للغاية»، ويجب أن تكون كافية لتوفير قدر جيد من الوقاية ضد المتغيرات الأحدث.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان بانسل، في البيان، إن هذه النتائج ستقدم على نحو عاجل للجهات التنظيمية.

وأضاف أن الشركة تستعد لتوفير إمدادات الجيل الثاني من الجرعات التعزيزية ثنائية التكافؤ في أغسطس المقبل.





المصدر: د ب أ