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المفوضية الأوروبية تنفي اتهامات روسيا بشأن كالينينجراد
قطار شحن من جيب كالينينجراد يصل إلى محطة السكك الحديدية في ليتوانيا
22 يونيو 2022 19:24

قال إريك مامر المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية عبر موقع «تويتر»، إن القيود على نقل شحنات البضائع المدرجة على قوائم العقوبات عبر أراضي ليتوانيا إلى جيب كالينينجراد الروسي «بالطبع ليست حظراً».

وكتب مامر في سلسلة من التغريدات أن «ليتوانيا تنفذ الإجراءات المشددة للاتحاد الأوروبي التي فرضها المجلس بالإجماع ضد روسيا في الأشهر الأخيرة»، في إشارة إلى المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف: «إمداد كالينينجراد بالبضائع الضرورية ما زال يتم بلا عوائق».

وذكر المتحدث أنه تم التطرق إلى المسألة الآن «لأن عدداً من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد صادرات روسية معينة (منتجات الصلب ومواد البناء) تدخل حيز التنفيذ الآن (بعد فترات انتقالية قصيرة)».

وكتب مامر عبر «تويتر» أن تنفيذ العقوبات يعني أن ليتوانيا «يتعين عليها أن تجري فحوصاً إضافية على النقل عبر الطرق والسكك الحديدية عبر منطقة الاتحاد الأوروبي».

وأوضح مامر: «بالتأكيد، هذه الفحوص مركزة ومتناسبة (مع الوضع) وفعالة. وستجري على أساس إدارة المخاطر الذكية لتجنب التهرب من العقوبات مع السماح بحرية النقل».

المصدر: وكالات
ليتوانيا
الاتحاد الأوروبي
روسيا
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