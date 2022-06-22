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صور.. العثور على طالبتين بعد 8 سنوات من اختطافهما
الطالبتان خلال عرضهما على الصحافة
22 يونيو 2022 19:11

أعلن الجيش النيجيري العثور على طالبتين سابقتين من «فتيات شيبوك» اختطفتهما جماعة بوكو حرام الإرهابية قبل ثماني سنوات.
كانت الشابتان من بين 276 تلميذة تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عاماً اختُطفن من مدرستهن الداخلية في شيبوك، شمال شرق نيجيريا. وقدّمهما الجيش للصحافة بينما كانتا تحملان طفلين بين ذراعيهما.
وقال الجنرال كريستوفر موسى، القائد العسكري في المنطقة، للصحفيين إنّ الجنود عثروا على الشابتين يومي 12 و14 يونيو الجاري في موقعين مختلفين.

  • الطالبتان تحملان طفليهما
    الطالبتان تحملان طفليهما

وأضاف «نحن محظوظون للغاية لأنّنا تمكنّا من استعادة اثنتين من بنات شيبوك».
عُثر على الأولى، وتدعى حوا جوزيف، مع مدنيين آخرين في 12 يونيو بالقرب من باما بعدما هاجمت قوات الجيش معسكراً لجماعة بوكو حرام المتطرفة.
أما الثانية، وهي ماري دودا، فقد عثر عليها بالقرب من قرية «نغوش» في مقاطعة جوزا، على الحدود مع الكاميرون.

وقالت حوا جوزيف للصحافيين في المقر العسكري العام «كان عمري تسع سنوات عندما اختُطفنا من مدرستنا في شبيوك. تزوجت منذ فترة قريبة وبات عندي هذا الطفل»، موضحة أن زوجها قُتل في هجوم الجيش.
وأضافت «لقد جرى التخلّي عنّا، لم يهتم أحد لأمرنا. لم نكن نحصل على طعام».
وقالت ماري دودا، التي كان عمرها 18 عاماً عندما اختُطفت، إنّها زُوّجت أكثر من مرة من مقاتلين في جماعة بوكو حرام المتشددة، قبل أن تتمكّن من الهرب. وأضافت «كانوا يجوّعوننا ويضربوننا إذا رفضنا الصلاة».
وتابعت «كلّ فتيات شيبوك، اللواتي ما زلن هناك، متزوجات ولديهن أطفال. تركتُ أكثر من 20 منهن في القرية التي كنت أعيش فيها».

المصدر: د ب أ
نيجيريا
اختطاف
بوكو حرام
إرهاب
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