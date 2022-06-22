إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس

تم إرسال نحو 360 مهاجراً إلى أماكن جديدة عقب أن أخلت الشرطة الفرنسية مخيماً في شمال شرق باريس اليوم الأربعاء.وسوف يتم نقل اللاجئين إلى مراكز في باريس ومنطقة العاصمة الكبرى عقب فحص وضع تأشيراتهم والخدمة الاجتماعية والفحص الطبي، وفقاً لما قالته حكومة منطقة إيل دو فرانس.

وهذا يعد تاسع مخيم للاجئين داخل باريس وحولها يتم إخلاؤه هذا العام، حيث يتبع المسؤولون ذلك الإجراء بتقديم أماكن إيواء أكثر استقراراص للاجئين.

وشملت عمليات الإخلاء هذا حتى العام نحو 2000 مهاجر حتى الآن.ويشار إلى أن إخلاء مخيمات اللاجئين ليس بالأمر الجديد في باريس، حيث تم إخلاء العشرات خلال الأعوام الماضية. مع ذلك، فإن إخلاء مخيم يعني ظهور آخر في مكان مختلف.

وهذا دفع المنتقدين لانتقاد إجراء إخلاء المخيمات، حيث قالوا إنه إجراء للاستعراض فقط، من دون تغيير حقيقي للوضع.