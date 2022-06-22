الخميس 23 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس
إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس
22 يونيو 2022 18:57

تم إرسال نحو 360 مهاجراً إلى أماكن جديدة عقب أن أخلت الشرطة الفرنسية مخيماً في شمال شرق باريس اليوم الأربعاء.وسوف يتم نقل اللاجئين إلى مراكز في باريس ومنطقة العاصمة الكبرى عقب فحص وضع تأشيراتهم والخدمة الاجتماعية والفحص الطبي، وفقاً لما قالته حكومة منطقة إيل دو فرانس.
وهذا يعد تاسع مخيم للاجئين داخل باريس وحولها يتم إخلاؤه هذا العام، حيث يتبع المسؤولون ذلك الإجراء بتقديم أماكن إيواء أكثر استقراراص للاجئين.
وشملت عمليات الإخلاء هذا حتى العام نحو 2000 مهاجر حتى الآن.ويشار إلى أن إخلاء مخيمات اللاجئين ليس بالأمر الجديد في باريس، حيث تم إخلاء العشرات خلال الأعوام الماضية. مع ذلك، فإن إخلاء مخيم يعني ظهور آخر في مكان مختلف.
وهذا دفع المنتقدين لانتقاد إجراء إخلاء المخيمات، حيث قالوا إنه إجراء للاستعراض فقط، من دون تغيير حقيقي للوضع.

 

المصدر: د ب أ
فرنسا
اللاجئين
آخر الأخبار
هبوط أسعار الذهب بعد بيان من المركزي الأميركي
الاقتصادي
هبوط أسعار الذهب بعد بيان من المركزي الأميركي
اليوم 09:29
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر دعوة لتوسيع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري
عربي ودولي
كيم جونج أون يرأس اجتماعاً عسكرياً وسط مخاوف من تجربة نووية
اليوم 09:12
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
دنيا
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
اليوم 08:31
ألمانيا توصي بإعطاء تطعيم جدري القرود
عربي ودولي
أميركا توسع اختبارات جدري القرود مع زيادة الحالات
اليوم 08:15
ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً
عربي ودولي
مصابون في عملية طعن بأوكلاند
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©