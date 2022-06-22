الصين تحذر من تحقيق أمن دول على حساب أخرى

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، إلى السلام في أوكرانيا محذراً من تحقيق أمن بعض الدول على حساب البعض الآخر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في افتتاح منتدى أعمال دول تجمع «بريكس» الذي يضم خمس دول.

وقال شي إن العملية العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في أواخر فبراير الماضي، أثارت مجدداً «إنذاراً للبشرية».

ويضم تجمع «بريكس» إضافة إلى الصين، روسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

وأضاف أن الدول سوف تكون في ورطة «إذا وضعت ثقتها العمياء في قوتها، ووسعت تحالفاتها العسكرية وسعت إلى تحقيق أمنها على حساب الآخرين».

وأضاف شي، للمنتدى المنعقد عبر رابط فيديو «أظهر التاريخ أن الهيمنة وسياسات الجماعات والمواجهات بين التكتلات لا تحقق السلام ولا الاستقرار، بل الحرب والصراع».

وقال إنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يتعاون في مقاومة الهيمنة وسياسات القوة.

ومن المقرر أن يجتمع قادة دول «بريكس»، غداً الخميس، عبر تقنية الفيديو. وترأس القمة هذه المرة الصين.