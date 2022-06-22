رسائل تعزية وتضامن مع أفغانستان إثر «كارثة» الزلزال

الاتحاد - أبوظبي

أعربت دول وكيانات دولية، اليوم الأربعاء، عن تضامنها وتعازيها لأفغانستان وشعبها، إثر الزلزال الذي أسفر حتى الآن عن ألف قتيل وأكثر من 600 جريح وسط توقعات بارتفاع الحصيلة مع تدفق المعلومات من القرى في المناطق الجبلية النائية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: إن زلزال اليوم هو الأسوأ منذ 2002 ووقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان قرب الحدود مع باكستان.

الإمارات

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الشعب الأفغاني الصديق في ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب ولايتي خوست وبكتيكا جنوب شرق أفغانستان، ما أسفر عن وقوع آلاف الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الشعب الأفغاني الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

السعودية

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع جنوب شرق أفغانستان، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.

وعبرت الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في أفغانستان في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

البحرين

أعربت مملكة البحرين عن تعاطفها مع أفغانستان جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرقي البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات من الأشخاص، وتدمير عشرات المنازل، معبرة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا والشعب الأفغاني، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

مصر

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن خالص تعازيه لأفغانستان في الضحايا الذين قضوا جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد اليوم.

وقدم تعازيه ومواساته لأسر الضحايا من القتلى والمنكوبين، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بعاجل الشفاء، وأن يحفظ أفغانستان وشعبها من كل سوء.

ودعا المنظمات العاملة في المجال الإنساني في العالم الإسلامي إلى الإسراع لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية للمتضررين من الزلزال ولشعب أفغانستان، الذي يواجه ظروفًا إنسانية واقتصادية صعبة تستدعي التحرك العاجل لرفع معاناته.

التعاون الإسلامي

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، حسين إبراهيم طه ، عن خالص تعازيه لأفغانستان في الضحايا الذين قضوا جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد اليوم.

وقدم تعازيه ومواساته لأسر الضحايا من القتلى والمنكوبين، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بعاجل الشفاء، وأن يحفظ أفغانستان وشعبها من كل سوء.

ودعا المنظمات العاملة في المجال الإنساني في العالم الإسلامي إلى الإسراع لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية للمتضررين من الزلزال ولشعب أفغانستان، الذي يواجه ظروفًا إنسانية واقتصادية صعبة تستدعي التحرك العاجل لرفع معاناته.