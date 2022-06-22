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إسرائيل تقترب من إجراء خامس انتخابات مبكرة
أرشيفية
22 يونيو 2022 17:57

اقتربت إسرائيل، اليوم الأربعاء، خطوة أخرى من إجراء خامس انتخابات في أقل من أربع سنوات بعد أن وافق المشرعون بصورة أولية على حل البرلمان (الكنيست)، في مشهد سياسي تهيمن عليه بالفعل عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وصوت الكنيست بالإجماع على الحل، في قراءة أولية لمشروع قانون من المتوقع أن يتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيتولى وزير الخارجية يائير لابيد (58 عاماً) رئاسة الحكومة المؤقتة خلفاً لرئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وكان لابيد قد أنهى بالاشتراك مع بينيت فترة حكم نتنياهو القياسية العام الماضي، بتشكيل ائتلاف سياسي نادر من نوعه بين اليمينيين والليبراليين والأحزاب العربية.

وشعر نتنياهو، زعيم المعارضة في الوقت الحالي، بالارتياح لخطوة بينيت ولابيد.

ويأمل نتنياهو في الفوز بولاية سادسة.

وتوقعت نتائج أربعة استطلاعات نشرت أمس الثلاثاء أن يتصدر حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو، والأحزاب القومية والدينية التي من المرجح أن تتحالف معه، الانتخابات لكن دون الحصول على أغلبية حاكمة في الكنيست الإسرائيلي الذي يتألف من 120 مقعداً.

المصدر: وكالات
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