«زواج وأرض» يتسببان في مجرزة عشائرية بالعراق

قتل تسعة أشخاص بينهم جندي خلال نزاعين عشائريين في جنوب العراق، يتعلق الأول بملكية أرض زراعية والثاني بزواج من امرأة، حسبما ذكرت مصادر أمنية الأربعاء.

وقال المتحدث باسم شرطة محافظة ميسان، الملازم سعد الزيدي لوكالة «فرانس برس»: «قتل ستة أشخاص بينهم جندي خلال نزاع عشائري وقع في ناحية العزير» إلى الجنوب من مدينة العمارة، عاصمة محافظة ميسان (305 كلم جنوب بغداد).

وأضاف أن «الجندي كان في إجازة عند وقوع النزاع الذي اندلع بسبب خلافات حول ملكية أرض زراعية واستمر عدة ساعات».

وتشهد ميسان الواقعة في الجنوب العراقي، توتراً أمنياً بسبب نزاعات عشائرية.

وفي نزاع منفصل، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب مثلهم بجروح جراء تبادل إطلاق نار في نزاع مماثل في محافظة واسط، جنوب بغداد.

وقال ملازم الشرطة علي حسين السراي: «قتل ثلاثة أشقاء وأصيب مثلهم بجروح في نزاع بالرصاص بين عائلتين من عشيرة واحدة، إثر تنافس على الزواج من امرأة، في ناحية الدبوني» الواقعة إلى الجنوب من بغداد.