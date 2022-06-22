رئيس وزراء سريلانكا يناشد: اقتصاد البلاد انهار تماماً

قال رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسينجه للبرلمان، اليوم الأربعاء، إن اقتصاد سريلانكا «انهار تماماً»، مضيفاً أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو السبيل الوحيد للنجاة.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن ويكريميسينجه القول: «نحن نواجه موقفاً أكثر خطورة من نقص الوقود والغاز والكهرباء والطعام»، مضيفاً أن سريلانكا غير قادرة على شراء الوقود المستورد، حتى لو كان الدفع على أساس نقدي، بسبب الديون الكبيرة التي تدين بها شركة البترول.

ويأتي التحليل المتشائم في الوقت الذي تجري فيه السلطات مباحثات مع صندوق النقد الدولي للتوصل لاتفاق بشأن الحصول على أموال إضافية.

وتحتاج سريلانكا 6 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة لإنعاش احتياطيها، ودفع فواتير الاستيراد المتضخمة والعمل على استقرار عملتها.