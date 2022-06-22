الخميس 23 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
تعطل عشرات السيارات في فرنسا بسبب خطأ بنوع الوقود
تعطل عشرات السيارات في فرنسا بسبب خطأ بنوع الوقود
22 يونيو 2022 17:04

 ملأ ما يصل إلى 42 من سائقي السيارات في وسط فرنسا خزانات سياراتهم بنوع خاطئ من الوقود، وذلك بسبب عطل في محطة للوقود.
وبعد عمليات ملء خزانات السيارات من المضخة المتضررة في نقطة كوزني سور لوار، تعرض بعض السائقين لتعطل سياراتهم تماما على الطريق، بينما تمكن آخرون من الوصول إلى أماكن لإصلاح السيارات أو إلى منازلهم على الرغم من تعثر المحركات، حسبما ذكرت صحيفة لو جورنال دو سنتر.
وتم تتبع أصل الخطأ ليتم اكتشاف أن سائق سيارة نقل الوقود تسبب فيه عندما وضع البنزين العادي في صهريج مخصص لوقود الديزل.
وقالت الصحيفة إن محطة الوقود بذلت جهودا لتحديد مكان جميع المتضررين وقدمت لهم تعويضات عن الوقود وخدمات لإصلاح المحركات.

المصدر: د ب أ
فرنسا
باريس
سيارات
آخر الأخبار
هبوط أسعار الذهب بعد بيان من المركزي الأميركي
الاقتصادي
هبوط أسعار الذهب بعد بيان من المركزي الأميركي
اليوم 09:29
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر دعوة لتوسيع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري
عربي ودولي
كيم جونج أون يرأس اجتماعاً عسكرياً وسط مخاوف من تجربة نووية
اليوم 09:12
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
دنيا
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
اليوم 08:31
ألمانيا توصي بإعطاء تطعيم جدري القرود
عربي ودولي
أميركا توسع اختبارات جدري القرود مع زيادة الحالات
اليوم 08:15
ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً
عربي ودولي
مصابون في عملية طعن بأوكلاند
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©